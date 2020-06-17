День пустых хлопот и опасности: гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака

В среду, 17 июня, астрологи советуют ограничить общение с малознакомыми людьми и по возможности провести время в одиночестве – за чтением или размышлениями.

Этот день может быть наполнен пустыми хлопотами, располагающими к бесцельным разговорам, спорам, сплетням, суете и бездумному транжирству.

Овен

Желательно отложить или перенести на другое время все дела, которые касаются успешной профессиональной деятельности – переговоры с деловыми партнерами, финансовые сделки, крупные покупки.

Телец

С раннего утра может возникнуть неопределимое желание взяться за работу, однако спешить с реализацией задуманного не стоит – только зря потратите время и силы.

Близнецы

Этот день будет хорош для того, чтобы отвлечься от повседневных хлопот. Сколько ни работай, меньше их не станет. Полезнее будет немного отдохнуть – поухаживать за собой, принять ванну с ароматическими маслами.

Рак

Запланированные на этот день дела нужно грамотно распределить. Если взять всю нагрузку на первую его половину, вы рискуете надорваться, а если сместить на вторую – можете не успеть.

Лев

Желательно в этот день не рисковать даже в минимальных и безобидных делах: любые авантюрные действия вместо выигрыша принесут проигрыш и обернутся против вас.

Дева

В этот день нужно проявить долю разумной экономии: разумеется, не стоит отказывать себе в необходимом, но и скупать все, что попадется на глаза, тоже нежелательно – так можно и обанкротиться.

Весы

Не стоит в этот день соглашаться на дополнительные подработки – времени и сил на “халтуру” уйдет много, а заработать удастся крайне мало, да еще и профессиональная репутация может пострадать.

Скорпион

В этот день на первом месте должна быть работа – только в этой сфере необходимо проявлять старательность и усердие, домашние хлопоты лучше на время отложить – энергии на них вам все равно не хватит.

Стрелец

Важно осторожно вести себя с деньгами, стоит отказаться не только от внезапных, сделанных под влиянием минуты, но и заранее запланированных покупок – они могут негативно сказаться на бюджете.

Козерог

В этот день вы рискуете вступать в пустые разговоры и споры как с близкими, так и с малознакомыми людьми. Лучше этого не делать, ведь потраченной энергии не хватит на выполнение важных дел.

Водолей

Не стоит в этот день кардинально менять свою жизнь: любое серьезное решение, которое может сказаться на последующих событиях, лучше отложить до более удачного периода.

Рыбы

В этот день может произойти ссора с любимым человеком, которая приведет к серьезному конфликту вплоть до разрыва. Поэтому стоит воздержаться от выяснения отношений, даже если объективно этот процесс давно назрел.

Как ранее сообщал “источник”, астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, для которых последние две недели июня станут поворотными в жизни.