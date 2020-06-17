В Украине будут бушевать грозы, но есть “счастливчики”: прогноз погоды на 17 июня

17 июня практически по всей территории Украины ожидаются осадки, но есть и регионы, где в среду будет сухо.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная Укргидрометцентром.

Так, грозы и дожди 17 июня ожидаются по всей территории страны ночью и днем, за исключением Черниговской, Харьковской, Луганской и Сумской областей. Там, по прогнозу синоптиков, осадки маловероятны.

В целом же, температура воздуха по стране в этот день составит от 23 до 31 градуса тепла днем, и от 13 до 19 градусов ночью.

В Киеве 17 июня днем ожидается от 26 до 28 градусов, а ночью – от 16 до 18 градусов. В столице синоптики также обещают грозу.

Напомним, украинский метеоролог Вера Балабух сообщила, что лето в 2020 году в Украине будет теплым и сухим, но тенденция глобального потепления в мире продолжается.