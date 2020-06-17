Безлюдный “рай”: опубликованы интересные фото и видео популярного курорта в Украине

Берега Азовского моря поблизости популярного курортного поселка Счастливцево около Геническа (Херсконская область) из-за пандемии коронавируса практически пустые.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на местное издание “Голос Запорожья”, которое публикует фото и видео с безлюдных пляжей.

Несмотря на то, что множество баз отдыха уже возобновили работу и даже предлагают скидки на проживание, местность на побережье пока практически не занята отдыхающими. Автомобильные кемпинги также не пользуются спросом. На территории размером с футбольное поле можно увидеть одну-две машины.

Пустуют популярные среди отдыхающих соленое и глицериновое озера. На лимане с лечебной грязью лишь изредка можно увидеть “черных человечков”, которые проводят лечебные процедуры. Вода значительно очистилась как в лимане, так и небольших озерцах. Мусора практически нет. Редкие отдыхающие наслаждаются лишь прибоем и звуком ветра.

Рынки и базарчики пока работают неполноценно, но только из-за отсутствия покупателей. Однако, в столовых на базах отдыха можно подкрепиться, приобрести мороженного, сладости или алкоголь. Цены, правда, кусаются.

Как ранее сообщал “источник”, в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на побережье Азовского моря, где температура воздуха поднялась до +30 градусов, уже начался полноценный купальный сезон, пляжи заполнены отдыхающими.