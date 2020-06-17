Как войска Путина уничтожают Донбасс: в сети напомнили страшное видео

В сети появилось видео, снятое в 2015 году, на котором зафиксированы обстрелы российскими оккупантами жилых домов в украинском Углегорске (Донецкая область).

Соответствующие кадры размещены в Facebook.

“Сохраните это видео, как Эрэфия уничтожает Украину!” – написала пользователь соцсети Елена Бердан-Проценко.

На видео российские оккупанты и их наемники обстреливают из тяжелых видов вооружения верхние этажи многоэтажного дома с криками: “Укропы, привет”.

“Околицы Углегорска“, – написал под видео пользователь соцсети Евгений Тычук.

“А потом скажут, что это украинские военные“, – написала Дарья Грынив.

Как сообщал “источник”, ранее боевики на Донбассе открыли огонь по поселку Широкино, а одна из мин попала в жилой дом.

Также ранее российские оккупанты обстреляли жилые районы Авдеевки.