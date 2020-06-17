Не начинайте новых дел: какой праздник 17 июня – традиции и запреты

17 июня православные верующие почитают память Митрофана. По народному календарю этот день называется Митрофанов.

“источник” рассказывает о приметах и запретах праздника.

Какие обычаи праздника?

По обычаям наших предков, именно с этого дня для получения хороших урожаев принято вывозить навоз на поля, которые стоят под паром. По мнению наших предков, кто не удобрит свой огород в Митрофанов день, тот на будущий год останется без урожая.

Еще одним обычаем у славянских предков было звать в этот день знахаря и заговаривать ветер, чтобы тот разгонял грозовые и градовые тучи и приносил вовремя плодородные дожди.

Народные приметы на 17 июня

Считалось, что если на дорогах и тропинках в этот день много лягушек, то погода вскоре испортится надолго. Если на восходе солнца виднелись кучевые ( не перистые) облака, то это считали знаком к устойчивой сухой погоде.

Чего нельзя делать 17 июня

1. Нельзя смотреться в зеркало – к разлуке со своей половинкой.

2. Нельзя купаться или заглядываться на текущую воду – к болезни и грусти.

3. Нельзя есть всё кислое – иначе месяц после этого будешь ” киснуть”.

4. Нельзя оставлять в доме яйца, если скорлупа хоть немного повреждена – по народным приметам в такое яйцо может вселиться полудница или иная нечисть, что, разумеется, человеку добра не принесёт.

5. Нельзя при встрече кого-либо хлопать по плечу в знак дружбы – можно серьёзно поругаться с тем человеком.

6. Нельзя делать крупные покупки или заниматься финансовыми делами – начатый в Митрофанов день финансовый проект, особенно начатый без молитвы может потерпеть неудачу и обанкротить человека.

Напомним, что с понедельника, 15 июня, у православных христиан Украины начался Петров пост, который будет длиться 27 дней и закончится в праздник Петра и Павла, 12 июля.