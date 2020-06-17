Автоматные очереди и “конвой”: во что оккупанты превратили “Артек” в Крыму, фото

В сети появились фото ограды с колючей проволокой вокруг детского лагеря “Артек” на территории аннексированного Россией Крыма, в котором оккупанты учат воспитанников пользоваться оружием.

Фото было опубликовано в аккаунте в Twitter пользователя под ником КРЫМский бандеровец.

“Обычный концлагерь: стена, решетки, колючая проволока. Как концлагерь называется? Аушвитц? Маутхаузен? Нет, это детский концлагерь Артек”, – подписан этот снимок.

Автор поста заметил, что в данное время из-за пандемии коронавируса детей на отдыхе нет, но ранее отсюда слышались автоматные очереди.

Как сообщал “источник”, ранее в детских лагерях оккупированного Крыма детям начали раздавать униформы военных и игрушечное оружие и фотографировать их в таком виде.