Как воюют на Донбассе украинские военные и боевики: показательные фото

В сети опубликовано фото одного и того же здания в городе Углегорск Донецкой области во время его освобождения Вооруженными силами Украины и после оккупации пророссийскими боевиками.

Снимки опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником IgorGirkin.

Автор поста указывает, что первое фото было сделано 13 августа 2014 года. Тогда в город вошли военнослужащие ВСУ. На снимке видно, что в здании только выбито несколько окон, однако его конструкция не порушена.

Второе фото сделано всего через полгода, 18 февраля 2015 года, когда при помощи российского спецназа пророссийские боевики захватили город. На месте здания видна только руина.

Как сообщал “источник”, в субботу, 13 июня, в Украине вспоминали освобождение от пророссийских оккупантов Мариуполя – города, который имеет чрезвычайно важное стратегическое значение. Шесть лет назад украинские войска успешно завершили боевую операцию.