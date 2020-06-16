Оставят без копейки за душой: что делать украинцам, которым не хватает стажа для пенсии

К 2027 году в Украине почти половина работающих граждан могут остаться без пенсий из-за недобора трудового стажа.

Об этом со ссылкой на данные Пенсионного фонда пишет “Обозреватель”.

Так, журналисты отмечают, что около 45% украинских граждан уже сейчас не добирают достаточно лет стажа, чтобы своевременно выйти на пенсию. Таким образом, им придется докупать стаж или работать как минимум до 65 лет.

Как отмечают в ПФУ, если лицу не хватает определенного количества лет стажа, то докупить их можно будет по следующей формуле: четверть минимальной зарплаты умножить на два – в данный момент это 2078 грн в месяц или почти 25 тыс грн в год, за дополнительный год стажа.

Также Пенсионный фонд предлагает подать заявление о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки (1039 грн в месяц).

В данный момент Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Эксперты считают, что на территории страны за 5 следующих лет население сократится на 18%, а соотношение между пенсионерами и работающими возрастет вдвое. Таким образом ситуация с выплатой пенсий может стать критической, поскольку у ПФУ не будет хватать средств.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что в Украине в 2021 году планируется увеличение требований по стажу, а также повышение пенсионного возраста для женщин.