Надежда на жизнь? Ученые обнаружили на Марсе загадочное свечение, фото

Астрономы из Льежского университета (Бельгия) с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars, зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение. Это первый случай, когда такое свечение было замечено за пределами Земли.

Об этом говорится в статье журнала Nature Astronomy.

Зеленоватое свечение на Земле – северное сияние – появляется, когда солнечный свет высвобождает атомы кислорода из углекислого газа.

Еще 40 лет назад ученые предположили, что такое свечение может существовать и на Марсе, но до сих пор не было доказательств в подтверждение гипотезы. Спектрометры TGO позволили его зарегистрировать. Анализ результатов сканирования атмосферы Марса в апреле-декабря 2019 года на высоте 20-400 км показал, что в атмосфере действительно было свечение, вызванное выбросами кислорода.

Наиболее сильным был выброс на высоте около 80 км. Интенсивность варьировалась в зависимости от изменения расстояния между Марсом и Солнцем.

Дальнейшее изучение сияния позволит узнать больше о составе и динамике атмосферы Марса. Это важно для будущих миссий на Марс, поскольку плотность атмосферы влияет на сопротивление, которое преодолевают парашюты спускаемых аппаратов.

Напомним, благодаря анализу снимков Марса, ученые обнаружили на поверхности “красной планеты” необычное отверстие. Несколько углублений, по мнению ученых, образовались в результате тектонических сдвигов, которые сопровождали вулканическую активность.