Поедет ночевать в СИЗО: появилось видео задержания Мангера

Вечером 16 июня силовики задержали в Киеве главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Видео задержания опубликовано в Facebook.

“Мангер в шоке. Планировал ночевать в гостинице, а повезли ночевать в СИЗО”, “Мангер поехал на СИЗО. И уже традиционно для нечисти, симулировал потерю сознания. На словах ты ровный пацан, а когда надо закосить, можно и обос*ться”, – пишут комментаторы.

Ранее Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Мангеру. Заседание состоится 17 июня. Защита чиновника утверждает, что причиной перерыва стали ошибки в ходатайстве прокуратуры, которые она должна исправить до утра. Чиновнику собираются изменить меру пресечения на содержания под стражей без права на залог. Это связано с угрозами в адрес свидетелей и членам их семей.

Как сообщал “источник”, адвокат Мангера заявил, что чиновник жалуется на проблемы с сердцем.