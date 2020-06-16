Суд принял скандальное решение по конфискации $1,5 млрд Януковича

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал пересмотр решения о спецконфискации средств, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Речь идет о спецконфискации 1,5 млрд долларов у компаний, связанных с беглым экс-президентом.

Кассационный уголовный суд отменил решение суда Донецкой области об отказе рассмотреть апелляцию и решил назначить новое рассмотрение.

“16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited, которые оспаривали постановление апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. Кассационный уголовный суд отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции“, – отмечается в сообщении.

Полный текст постановления будет объявлен 22 июня.

В апреле 2017 года суд в Краматорске Донецкой области принял решение о конфискации средств Януковича и его окружения.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что одиозная судья времен Януковича будет решать, законно ли у него конфисковали активы.