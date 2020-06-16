Вице-спикер пришла в Раду с дорогим аксессуаром: фото

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк засветила на заседании Верховной Рады дорогой аксессуар. Ремень Salvatore Ferragamo, который подчеркивал ее черное платье, стоит около 12 тысяч гривен.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook парламентский корреспондент издания “Левый берег” Анна Стешенко.

Кондратюк выбрала для своего делового лука модель ремня “Gancini” итальянского бренда Salvatore Ferragamo. Такой в сети можно купить за чуть менее 12 тысяч гривен.

“Пояс элегантного утонченного дизайна. Этот эксклюзивный универсальный аксессуар выполнен из роскошной натуральной кожи и олицетворяет роскошь класса люкс исторического бренда. Он идеально сочетается с любым образом от классических брюк до платьев с подчеркнутой линией талией“, – утверждают в описании аксессуара.

“Не спорю, красиво и, несомненно, элегантно“, – прокомментировала Стешенко.

Напомним, народного депутата из фракции “Слуга народа” Викторию Кинзбурскую заметили в зале заседаний Верховной Рады с сумкой, стоимость которой почти такая же, как ее годовая зарплата.