В Сумской области неизвестные вывесили флаг России: видео и детали скандала

В Сумской области недалеко от границы с Россией неизвестные вывесили флаг страны-агрессора.

Об этом сообщил в Facebook местный житель Иван Шепотько.

“Сегодня один мой знакомый фермер показал мне это видео. Украина, Большая Писаревка, село Поповка. Один вопрос: где находились наши доблeстные пограничники, когда это безобразие делалось? Поехали на отдых за деньги, полученные взятками?” – написал он.

Пограничники уже провели проверку и утверждают, что нарушения границы со стороны РФ не зафиксировано.

Самого флага пограничники не видели и выясняют, могла ли это быть провокация.

Прокуратура открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщал “источник”, ранее в Токмаке Запорожской области на одном из балконов многоэтажки заметили флаг РФ.