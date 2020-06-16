В 30-й раз: в Германии определился футбольный чемпион

В матче 32-го тура чемпионата Германии “Бавария” на выезде обыграла “Вердер” и официально стала чемпионом страны. Победу мюнхенскому клубу принес гол Роберта Левандовски в концовке первого тайма.

Мюнхенцы стали недосягаемыми для преследователей и выиграли золотые медали в 30-й раз в своей истории.

“Бавария” является самым титулованным клубом в истории Бундеслиги. Клуб рекордные 19 раз становился обладателем Кубка Германии, а также пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

“Вердер” – “Бавария” – 0:1 (0:1)

Гол: Левандовски (43)

“Бавария”: Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Гнабри (Эрнандес, 82), Дэвис, Горецка, Коман, Левандовски, Мюллер.

Удаление: Дэвис (79)

Ранее сообщалось, что “Бавария” хочет купить защитника “Шахтера”.