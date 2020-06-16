Пытался себя зарезать: в метро Киева неадекват с ножом остановил движение поездов, видео

На станции метро “Берестейская” в Киеве мужчина с ножом в руках спрыгнул на рельсы и забежал в тоннель.

Об этом сообщила столичная полиция.

Полицейские нашли мужчину с ранением живота в тоннеле недалеко от соседней станции метро “Шулявская”, на место происшествия вызвали врачей.

В полицию метрополитена сообщение о ЧП поступило около 18:00.

Свидетели сообщили, что на платформе станции метро “Берестейская” находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, затем он соскочил на пути и забежал в тоннель.

Движение поездов метрополитена было приостановлено, а полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в тоннеле.

На место происшествия вызвали работников “скорой” медпомощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

“Метро Шулявская…решил прогуляться по тоннелю, пассажиры ждали поезд больше 40 минут“, – сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua. Там же размещено видео инцидента.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве неадекватный мужчина угрожал взорвать мост.