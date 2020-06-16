Когда в Украине стартует ВНО: власти назвали дату и условия

Правительство не видит оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО). Соответствующий процесс проведения тестирования начнется в запланированные сроки – с 25 июня.

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены на пункты сдачи ВНО“, – отметил глава правительства.

“Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом“, – добавил Шмыгалью

По его словам, показатели, при которых может быть перенесено ВНО, понятны. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показатели – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

“Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО“, – подытожил Денис Шмыгаль.

Как сообщал “источник”, ранее образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предположил, что в Украине могут отменить внешнее независимое оценивание.

К слову, из-за отмены пробного ВНО назревает новый скандал. УЦОКО призвал Кабмин упростить реализацию возврата средств участникам отмененного пробного ВНО, чтобы не вызвать массового возмущения длительным механизмом.