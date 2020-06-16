McDonald’s попал в языковой скандал: суть конфликта показали меткой карикатурой

Языковая политика компании McDonald’s вызвала дискуссии в украинских соцсетях.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ВВС.

Некоторые клиенты выразили недовольство возможностью сделать онлайн-заказ в ресторанах компании только на украинском или английском.

Пророссийский блогер Анатолий Шарий раскритиковал такую языковую политику.

Однако в McDonald’s отметили, что основным языком общения компании в Украине, согласно законодательству, является украинский.

“Согласно законодательству о языке, в компании МакДональдс в Украине основным языком коммуникации является украинский. На государственном языке ведется вся официальная документация, осуществляется рекламная коммуникация“, – отметили в пресс-службе компании.

Также в McDonald’s подчеркнули, что украинский язык является приоритетным и в общении с посетителями.

“Однако наши сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят“, – отмечают в компании.

У языковой политики McDonald’s нашлись и сторонники, и противники в соцсетях.

Некоторые любители языка оккупантов, в том числе блогер Евгений Хурсин, даже призвали к бойкоту McDonald’s.

В то же время сторонники языковой политики компании выразили ей благодарность.

“Это, конечно, дорогого стоит. Смотреть, как люди организуют бойкот Мадо за то, что там в меню нет перевода таких слов как “Гамбургер”, “Чизбургер” и “Кока-Кола” с такого непонятного украинского языка на любимый русский“, – написал журналист Евгений Муждири.

Как сообщал “источник”, ранее телеканал “1+1” попал в языковой скандал.