Из-за отмены пробного ВНО назревает новый скандал: открытое письмо Кабмину

Украинские и региональные центры оценивания качества образования направили открытое письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по обсуждаемому в Министерстве финансов Украины механизма возврата средств участникам пробного ВНО в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЦОКО.

Педагоги в письме обратили внимание на то, что принятие любых решений по вопросам ВНО должно происходить при участии представителей Украинского центра оценивания качества образования, когда специалисты могут разъяснять определенные специфические черты системы, обеспечивающие объективное информирование стейкхолдеров.

“Предложенный механизм возврата средств является достаточно сложным, а осуществление выплат будет происходить на протяжении многих месяцев. Отсрочка выплат приведет к волне общественного возмущения, заявлений о невыполнении правительством взятых обязательств“, – говорится в сообщении.

В связи с указанным ситуацией в УЦОКО призвали передать реализацию выплат уполномоченным финансовым учреждениям, которые способны обрабатывать массовые выплаты.

Как сообщал “источник”, ранее образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предположил, что в Украине могут отменить внешнее независимое оценивание.