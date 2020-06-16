“Превращают страну в сумасшедший дом”: Рабинович высказался о новой программе Кабмина

Сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович заявил, что украинцы находятся “в сумасшедшем доме, в котором заправляет премьер-министр, который не может управлять страной”.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу “112 Украина”.

Политик ознакомился с новым вариантом программы Кабмина и заявил, что ею “можно гордиться”.

“В ней стало больше на три страницы текста, появились рисуночки! Теперь там написаны предвыборные обещания “слуг народа”, которые никто выполнять не собирается. Ее они снова подали на рассмотрение Рады. “Слуги” не смогут отказаться от пунктов своей программы и поступить так, как поступили с предыдущим вариантом “программы” Кабмина – не утвердить ее во всех комитетах”, – возмутился Вадим Рабинович.

Народный депутат заметил: несмотря на все обещания, “власть собирается повышать тарифы, отдавать МВФ доходы, сокращать количество школ и больниц”.

“Несмотря на то, что и президент, и премьер-министр, и министр здравоохранения сказали, что реформа Супрун – это сумасшествие, они говорят: “Мы ее продолжаем!” – напомнил он.

Сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За життя” подчеркнул, что программу правительства, в которой “нет ничего для людей, а все для МВФ”, поддерживать не будет.

“Слугам народа” он предложил поступить так: “Напишите честно, что Украина “отдана на съедение” МВФ. Они “выкачивают кровь” из Украины, убивают перспективы. Еще при развале Советского Союза Украина была самой мощной республикой, а сегодня самая нищая”.

Прокомментировал Вадим Рабинович и политические шаги власти.

“Главная цель властей – нагнетание антироссийской риторики. Они хотят отнять язык и культуру у тех, кто говорит не на украинском. Вспомните, как нам говорили: “мы уничтожим Россию санкциями…”. Хочу сказать, что “задавленная санкциями” Россия купила на 3 млрд облигаций в США. А мы за 3 млрд страну продали, землю отдали, людей убиваем тарифами и толку никакого!” – возмутился нардеп.

“Нам дали всего 2,2 млрд “под проценты”. Мы работали со странами СНГ, которые были лучшим рынком сбыта для нашей продукции, а теперь нам сказали, что будут работать с Европой. У нас есть квоты на экспорт в ЕС меда, которые мы исчерпали за январь. Зачем нам такая Европа?!” – задался вопросом политик.

“Люди, которые управляют страной, не понимают, что с властью делать. Министры юстиции радуются 100 тыс доходам в казну за счет создания VIP-камер в тюрьмах, преподнося как высшее достижение власти! Если они создают комфортабельные камеры в тюрьмах, то понимают, чем закончат”, – резюмировал Вадим Рабинович.