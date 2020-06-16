Может увеличить продолжительность жизни: в СМИ рассказали о системе мониторинга состояния здоровья Moniheal

Низкая продолжительность жизни в Украине – проблема отсутствия эффективного скрининга и профилактики заболеваний, уверены экcперты, и решить ее можно только комплексным подходом.

Вовремя отслеживать изменения состояния здоровья, проводить качественный мониторинг и получать консультации квалифицированных специалистов поможет созданная в Украине электронная платформа Moniheal.com, сообщает MedOboz.

Согласно исследованию Liga.net, средняя продолжительность жизни в Украине составляет 71 год 7 месяцев, и Украина значительно уступает небогатым Румынии, Молдове, Беларуси. ВПольше продолжительность жизни составляет 77 лет 9 месяцев, в Румынии – 75 лет и 5 месяцев. За 30 лет этот показатель заметно вырос во всей Восточной Европе, кроме Украины.

О том, что причиной низкой продолжительности жизни является именно здравоохранение, свидетельствуют многие показатели. Например, в Украине в 2019 году корью переболело 57 тыс человек, а во всем ЕС – всего лишь 13 тыс. Показатель материнской смертности в Украине – 24 смерти на 100 тысяч человек, в Польше 3 смерти на 100 тысяч человек, в Чехии – 4. С 1990 до 2015 года смертность от инфекционных заболеваний в Украине увеличилась вдвое – с 11 до 22 смертей на 100 тыс человек.

Основной причиной более высокой продолжительности жизни в странах западнее и восточнее Украины, называют качество лечения и его своевременность. Учитывая особенности страховой медицины, население в этих странах больше охвачено плановыми скринингами, позволяющими выявить опасные заболевания на ранних стадиях.

Как пишет издание, помочь решить проблему ранней диагностики и профилактики может онлайн-система Moniheal.com. На рынке телемедицины, который получил толчок развития в связи с пандемией и карантином, система отличается максимальным диапазоном и наличием уникальных функций, которые дают людям шанс меньше болеть и предоставляют удобный и оперативный инструментарий для работы врачей, в первую очередь семейных.

Система содержит интерактивный медицинский архив пациента с защищенным доступом, где семейный врач или узкий специалист может взять данные анализов, исследований, других видов диагностики, изучить их, сравнить и проанализировать. Этот цифровой архив, кроме удобной систематизации, возможностей для быстрого поиска, умеет дешифровывать анализы, поступающие из лабораторий, раскладывая каждый показатель в виде графиков, демонстрирующих врачу изменения любого параметра в динамике. С появлением коронавируса в систему также имплантирован оригинальный онлайн-тест, который по дням и развитию симптоматики рассчитывает вероятность наличия заболевания.

Главная уникальная возможность Moniheal в том, что система “умеет”, исходя из данных о состоянии здоровья, формировать проект плановой диагностики или обследований на год вперед. Это значительно облегчает работу семейного врача в плане мониторинга здоровья пациентов. Именно регулярные обследования, ранняя диагностика и профилактика, как показывает практика развитых стран, позволяет увеличить продолжительность и качество жизни человека.