За день в Старобельске произошло два ДТП

Два дорожно-транспортных происшествия произошли в Старобельске 13 июня.

Об этом сообщили “Старобельским новостям” в секторе реагирования патрульной полиции.

По данным полиции, в 07:49 на площади Товарной водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с авто Део Ланос под управлением 49-летнего старобельчанина. В результате мотоциклист, 20-летний житель с. Лиман, получил телесные повреждения – закрытую черепно-мозговую травму и прочее. Оба участника ДТП были трезвые, имели при себе документы.

Вторая авария произошла около 14:00 на перекрестке улиц Слобожанская-Харьковская. По данным полиции, водитель авто ВАЗ-2106 совершил столкновение с авто Форд Куга под управлением 69-летнего старобельчанина. После совершения ДТП водитель ВАЗ-2106 покинул место аварии, не дождавшись полицейских.

Были проведены мероприятия по поиску водителя, подозревавшегося в совершении ДТП. Полиция установила, что транспортным средством управлял 26-летний житель Меловского района. На него составили протоколы за совершение ДТП и за то, что покинул место аварии.