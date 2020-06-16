Это все чушь: адвокат Ефремова объяснил, почему артист напился в день смертельного ДТП

Российский актер Михаил Ефремов напился перед роковым ДТП из-за смерти друга.

Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев изданию Mk.ru.

По его словам, это он убедил артиста записать видеообращение с извинениями перед родными погибшего Сергея Захарова.

“Это была моя инициатива. Михаил даже не знал, что я это буду публиковать. Я сказал ему, что видео нужно записать для меня. Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье? После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент. Поэтому записали видео”, – рассказал правозащитник.

Он также отметил, что такой шаг был сделан с разрешением следователя. Ефремов не нарушает запретов, придерживаясь домашнего ареста.

Адвокат также подчеркнул, что актер сильно переживает, он хочет помочь семье погибшего, возместить ущерб, оплатить расходы на похороны. Они вместе пытаются связаться с ними, но сталкиваются с преградами.

Правозащитник также отметил, что многое не может рассказать из-за подписки о неразглашении. Но информацию о наркотиках, которые якобы нашли в крови Ефремова, назвал ложью.

Также Пашаев рассказал что актер был подавлен в день аварии, у него в этот же день умер близкий друг, но его имени не назвал.

По словам адвоката, Ефремов не выпивал в баре, а зашел туда за едой. Слухи о конфликте в заведении правозащитник назвал чушью.

Как сообщал “источник”, российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил смертельную аварию в центре Москвы, на своих публичных концертах исполнял шутливую песенку “А я сяду… на 10 лет”.