В России устроили кровавую перестрелку, много погибших: первые подробности и видео

В центре российского города Назрань (Ингушетия) во вторник, 16 июня, произошла массовая перестрелка при участии сотрудника Росгвардии и его родственников. как минимум, четверо человек погибло.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео с места происшествия.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская. Конфликт возник из-за спора двух родственников за наследство — земельный участок. Дело дошло до драки, которая переросла в перестрелку.

По предварительным данным, участников конфликта было полтора десятка. В результате погибли четыре человека, еще семеро получили травмы и ранения.

В местном управлении МВД отказались от официальных комментариев до выяснения всех обстоятельств трагедии.

Как сообщал “источник”, ранее в Москве произошла перестрелка возле жилых домов, в результате инцидента пострадал мужчина.