Суд готовит громкое решение по Зеленскому из-за нарушения карантина: подробности

Хмельницкий городской районный суд в пятницу, 19 июня, вынесет решение по административному протоколу, составленному за нарушение карантина президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Об этом свидетельствует расписание заседаний на сайте суда.

Заседание суда назначено на 19 июня в 09:00.

За нарушение ст. 44−3 Кодекса об административных правонарушениях Владимиру Зеленскому грозит штраф от 2 до10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 до 170 тысяч гривен, поскольку он является должностным лицом.

Напомним, что президента Зеленского оштрафовали за посещении кафе в городе Хмельницком. Вместе с ним за одним столиком были еще пять человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Соответствующие админпротоколы составлены и на них.

На тот момент правительством было запрещено предоставление услуг общественного питания в помещениях кафе и ресторанов. Принимать посетителей кафе и рестораны могли лишь на летних площадках.

Как сообщал “источник”, в Украине суды уже выписали штрафы за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен.