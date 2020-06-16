В результате обстрела на Донбассе ранена местная жительница

Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации из направления поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате чего была ранена мирная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21.00. Гражданка был доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, где й оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферного ограждения домохозяйства. Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел четко указывают на причастность российско оккупационных войск к данному преступлению.