В Харькове “разбойники” отметились дерзкой кражей и “прославились”: видео

В Харькове двое парней отличились наглым поступком – возле жилого комплекса “Рогатинский” они средь бела дня украли только что высаженные туи.

Об этом сообщили в паблике “ДТП Украина” в Facebook.

Как видно на видео, “разбойники” подготовились к “преступлению”, так сразу пришли с огромными мешками. Злоумышленников не сдержало то, что их могут увидеть жители домов – они вырывали зеленые насаждения с корнями буквально у прохожих на глазах.

“Разбойники из Харькова. Возле ЖК Рогатинский два любителя халявы украли высаженные деревья”, – говорится в заметке к видео.

Напомним, ранее в Киеве объявили в розыск 24-летнего вора, которого много раз уже задерживали за кражи в магазинах.

Ранее в Киеве жители дома задержали вора родом из России, который хотел обокрасть квартиры. Преступник 4 года назад уже попадался на краже в квартире. Оттуда он вынес ценные вещи. Но тюремного наказания мужчине удалось избежать.