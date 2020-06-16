Прочит урожай грибов: какой праздник 16 июня и что нельзя делать

Во вторник, 16 июня, христиане отмечается день память святого Лукиана, который жил в третьем веке на территории Антиохии. В зрелые годы он был язычником и даже служил богам в качестве жреца. Однако в старости он уверовал во Христа и крестился сам. При жизни Лукиан много проповедовал и даже обратил в веру своих слушателей.

“источник” рассказывает о празднике.

История праздника

Апостолом Петром он был просвещен светом Христовой веры и принял Крещение. После смерти апостола святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. В то время в Рим пришел святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. По просьбе святого Климента, папы Римского, он дал согласие отправиться на проповедь Евангелия в западные страны и стал подбирать себе спутников и помощников. Святой Климент, посвятив святого Лукиана во епископа, направил его, а также святых Маркеллина и Сатурнина, пресвитера Максиана и диакона Иулиана со святым Дионисием.

Из Италии святые проповедники приплыли в Галлию. Святой Маркеллин с сопровождавшими пошел в Испанию, святой Сатурнин – в Галлию, а святой Дионисий с остальной дружиной – в пределы Парисские. Оттуда святой Лукиан с Максианом и Иулианом отправились в Бельгию.

Проповедь святого Лукиана была очень успешной. Сильным благодатным словом и примером своей жизни он обратил в христианство большое число язычников. Святой Лукиан был строгим подвижником, за весь день вкушал лишь кусок хлеба и немного воды. В обращении был кроток, всегда радостен и светел лицом. Вскоре почти все население Бельгии обратилось к вере во Христа. В то время римский император Домициан (81 – 96) воздвиг второе (после Нерона, 54 – 68) гонение на христиан и издал указ, предписывавший предавать мучениям и казни всех, кто откажется принести жертвы языческим богам.

Святой был подвергнут жестокому бичеванию, во время которого только повторял: “Никогда не перестану сердцем, верою и устами хвалить Христа, Сына Божия”. Святой мученик был обезглавлен. Над его телом воссиял Небесный свет, и был слышен глас Спасителя, призывавший доблестного страдальца в Небесное Царство для получения мученического венца. Силою Божиею святой встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку и, дойдя до избранного им для погребения места, возлег на землю и с миром почил. При виде этого величайшего чуда около 500 язычников обратились ко Христу. Впоследствии над гробом мученика Лукиана была воздвигнута церковь, в которую перенесли останки и святых мучеников Максиана и Нулиана.

Приметы и запреты 16 июня

День Лукьяна, 16 июня, предшествовал Дню Митрофана, и люди старались не ложиться спать рано, а прислушивались к дуновению ветра. Например, южный ветер 16 июня сулил хороший урожай яровых, а северо-западный ветер обещал дождливое лето. Восточный ветер обещал болезни, а северо-восточный – большие ветра летом.

В этот день нельзя:

Выполнять тяжелую работу по дому и в огороде, тревожить землю.

Стричься и красить волосы, купаться в водоемах и реках.

Выходить замуж/жениться.

Ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.

Пить спиртные напитки, много есть.

Приметы дня:

Если на Лукьяна случится гроза – сенокос будет плохим.

Если вихрь медленно поднимается кверху и долго вращается – погода будет ясная.

Если собака мало ест и плохо спит – к дождю.

Если совки кричат – к ненастью.

Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде.

Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде. Ветер южный – скоро вырастут яровые хлеба.

Ветер северо-западный – будет сырая погода.

Ветер северо-восточный – ждать проливных дождей. Весь день идет дождь — к урожаю грибов.

Как сообщал “источник”, 15 июня у православных христиан Украины начинается Петров пост, который будет длиться 27 дней и закончится в праздник Петра и Павла, 12 июля.