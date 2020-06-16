Теперь живите с этим: появились печальные фото новых реалий в Крыму

В сети показали очередные доказательства “хозяйствования” российских оккупантов в аннексированном Крыму. Там после ремонта водопровода в Ялте ямы на дорогах просто засыпали щебнем.

Об этом сообщили в Twitter “Жизнь в Ялте”.

Как видно на фото, в городе ремонтировали водопроводы, в результате чего было разрушено асфальтовое покрытие. Вместо того, чтобы провести ремонт дороги и разрытые места заасфальтировать, оккупанты применить “нанотехнологии” – просто засыпали ямы щебнем, который просядет и вымоется после первого же дождя.

Напомним, к началу лета в водохранилищах оккупированного Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды, что в 4 раза меньше их возможностей и грозит еще большими проблемами с водой в Крыму.