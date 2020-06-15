Ученые обнаружили в Австралии останки уникального беззубого динозавра: фото

Во время раскопок у мыса Отвей в штате Виктория (Австралия) были обнаружены ископаемые останки элафрозавра – рептилии с клювом вместо зубов, которая населяла планету 110 миллионов лет назад.

Об этой находке сообщает ВВС.

Окаменелость была обнаружена добровольцем Джессикой Паркер, которая принимала участие в ежегодном раскопке, проводимом Мельбурнским музеем. Пятисантиметровые (двухдюймовые) позвонки – это первая кость элафрозавра, найденная в Австралии.

По словам доктора Стивена Поропата, средняя длина элафрозавров была около двух метров. Однако находки в Танзании, Китае и Аргентине свидетельствуют, что элафрозавры могли достигать даже шести метров в длину. Жившие около 110 миллионов лет назад ящеры поначалу имели зубы, однако потом их заменил клюв.

Элафрозавр (“ящерица со светлыми ногами”) был связан с тиранозавром, рексом и велоцираптором.

Как сообщал “источник”, группа ученых идентифицировала и описала самого маленького динозавра, который известен науке, ранее его обнаружили в куске древнего янтаря в Бирме