Суркис и Мамка против легенд спорта: в Раде решат судьбу скандальной футбольной ВСК

Парламент16 июня может рассмотреть вопрос полномочий футбольной ВСК, созданной в ноябре 2019 года.

По истечению 6 месяцев работы, Комиссия, изучавшая строительство футбольных полей по госпрограмме, прекратила работу, не представив отчета. Накануне голосования постановлений о ВСК, в СМИ развернулось противостояние между представителями ОПЗЖ и легендами украинского футбола.

Так, нардеп Мамка, который входит в футбольную ВСК и которого называют лоббистом Суркиса в конфликте, выступил с заявлениями о необходимости продолжить работу Комиссии.

“Уголовные производства, начатые ГПУ, Нацполицией и НАБУ по фактам хищения руководством УАФ средств бюджетной программы не расследовались, с самого начала были заблокированы… По фактам коррупции Павелко открыто семь производств в Украине. Есть производство в Германии и Швейцарии”, – аргументировал Мамка.

Однако его слова опровергли ОГПУ, НАБУ и полиция. Там сообщили, что уголовных производств в отношении президента УАФ ни одно правоохранительное ведомство в Украине не расследует. Аналогичное опровержение оделе против Павелко озвучила и прокуратура Швейцарии.

“Генеральная прокуратура Швейцарии не ведет никаких уголовных расследований по этому поводу”, — ответили правоохранители на запросы СМИ.

Затем было разъяснение и от немецкой прокуратуры. В прокуратуре Ингольштадта пояснили, что к ним поступала жалоба на УАФ, но следствие по ней так и не было начато. Заявителем в жалобе в 2018 году выступил исключенный из УАФ Игорь Кочетов, который использовался в инфовойне против УАФ.

На происходящее отреагировалилегенды украинского футбола: Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин. Они выступили против продления работы футбольной ВСК, назвав ее специально созданным “инструментом манипуляций для дискредитации УАФ”. В обращении к депутатам Рады, футболисты констатировали, что дискредитация продолжается уже два года и призвали политиков не допускать политического давления на украинский футбол.

“В течение работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание инструмента для манипуляций… Об этом свидетельствуют заявления отдельных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов футбола. Есть опасения, что для некоторых важнее само существование комиссии, как технологии манипуляций, а не результаты ее работы. Просим не допустить политизации работы ВСК и исключить политику при рассмотрении предложения о продлении работы комиссии”, — говорится в обращении Шевченко, Беланова и Блохина.

Как пишут журналисты, осталось дождаться голосования ВР по вопросу ВСК и посмотреть, чьи аргументы окажутся убедительней для монобольшинства. Впрочем, в “Слуге народа” заявили, что футбольная ВСК носит “искусственный характер”, и скорее всего с ее помощью “кто-то с кем-то пытается свести личные счеты” – так прокомментировала деятельность Комиссии спикер фракции Ирина Верещук.