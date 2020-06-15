“Кричала” о помощи, но всем было плевать: в России зверски убили девочку

В Красноярском крае расследуют уголовное дело об убийстве и изнасиловании девочки из деревни Нижняя Коя, на одного из подозреваемых семья убитой уже жаловалась в полицию.

Об этом сообщают росСМИ.

Вечером 30 мая 12-летняя девочка пошла встречать коров со своей 10-летней сестрой. Младшая девочка вернулась домой, а ее сестра осталась играть на детской площадке, после чего пропала. Тело пропавшей девочки со следами насилия нашли 1 июня в заброшенном пожарном резервуаре.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и совершении преступлений сексуального характера. В тот же день был задержан 25-летний мужчина, который дал признательные показания и был арестован. После исследования биологических следов на одежде убитой девочки задержали 19-летнего жителя деревни, он частично признал вину и также был арестован.

Один из подозреваемых во время допроса рассказал, что к преступлениям против девочки причастен 14-летний подросток, который ранее “попадал в поле зрения правоохранительных органов”. Подростка задержали, следователи ходатайствовали о его аресте.

По данным источника в силовых структурах, речь идет о мальчике, которого уже проверяли на причастность к совершению преступления в отношении этой же девочки. Мать школьницы сама пошла разбираться с подростком, и в итоге после угроз уголовное дело завели на нее.

В прокуратуре сообщили, что семья погибшей ранее дважды обращалась в полицию — с заявлениями об изнасиловании девочки и об угрозах убийством в ее адрес. Тогда уголовные дела не возбуждали.

В пресс-службе управления МВД по Красноярском краю сообщили “Медиазоне”, что после обращений матери погибшей “были проведены все необходимые процессуальные действия”.

В частности, в конце 2019-го года несовершеннолетнего подозреваемого в изнасиловании ее дочери поставили на профилактический учет. Также ведомство не нашло подтверждения факта угрозы убийством со стороны местного жителя 2005-го года рождения и отказалось возбуждать дело по заявлению матери.

“Каких-либо сообщений от гражданки о группе подростков, якобы домогающихся малолетних девочек, в органы внутренних дел не поступало”, – подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 14-летний парень снял видео изнасилование своей 12-летней подруги. Инцидент произошел в подъезде многоэтажного дома. Подросток снял преступление на видео, чтобы похвастаться в школе, что встречается с семиклассницей.