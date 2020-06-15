Просил отвода судьи: в Киеве приняли решение по Стерненко

Шевченковский районный суд в Киеве 15 июня избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в совершении убийства и незаконном ношении холодного оружия, в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Такое решение принял суд 15 июня.

При этом взять на личные поруки Стерненко были готовы десятки активистов и в частности депутаты от “Голоса” Соломия Бобровская, нардеп от “Европейской Солидарности” и доброволец Яна Зинкевич, и депутат от “Слуги народа” Гео Лерос.

Однако сторона обвинения настояла на круглосуточном домашнем аресте, поскольку Стерненко “может скрываться и бежать”.

В свою очередь сам Стерненко во время заседания просил отвода судьи, которого считает предвзятым. Он и его адвокаты мотивировали просьбу тем, что Владимир Бугиль рассматривал дела Майдана, а Стерненко был активным участником тех событий. Однако защите отказали в отводе судьи.

Как сообщал “источник”, 15 июня возле Шевченковского суда, где рассматривали дело Стерненко, произошли массовые столкновения.