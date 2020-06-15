Удар был точечным: подробности и новое видео подрыва ВСУ склада с боеприпасами боевиков

Для того, чтобы ликвидировать склад с боеприпасами боевиков на Донбассе, бойцам ВСУ пришлось выследить и вычислить его координаты и точечным ударом унитожить цель.

Об этом пишет 5 канал.

Дело в том, что на Светлодарской дуге боевики уже больше недели бьет из запрещенных минометов и активно подвозит боеприпасы на позиции боевиков, поэтому бойцы решили дать адекватный ответ провокациям российских наемников на Донбассе.

Интересно, что после подрыва склада враждебные минометы все же не молчали. Украинские военные уверены, что запрещенное оружие боевиков стихло именно после удачной спецоперации.

Напомним, как сообщал “источник”, ранее в оккупированном боевиками Донецке произошел мощный взрыв, по информации украинских военнослужащих, там взорвался склад с российскими боеприпасами.

Также в сети показали феерическое видео, как горел взорванный бойцами ВСУ склад боеприпасов боевиков на Донбассе.