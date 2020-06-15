Стерненко устроил “треш” под зданием суда: все подробности, онлайн-трансляция

Шевченковский районный суд в Киеве 15 июня избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Однако он порвал резолютивную часть решения суда и объяснил, почему исполнение решения суда невозможно.

“источник” рассказывает, что происходит под зданием суда.

Почему Стерненко не может исполнить решение суда

В постановлении суда написано, что Стерненко должен отбывать домашний арест в военной части в Одессе. Однако, по его словам, его туда не пустят, потому что это режимный объект. В то же время именно это – место его прописки.

“Судья должен иметь информацию, я живу в Киеве, и ее давал прокурор, и ходатайство было о том, чтобы дать мне меру пресечения, видимо, по адресу в Киеве, но они дали определение, что я должен отбывать домашний арест в Одессе на улице Приморская, 37, – там находится отряд пограничников“, – говорит Стерненко.

Что происходит под зданием суда

Стерненко попросил активистов не расходиться и сказал, что сейчас будет с адвокатами решать дальше, что делать. Его сторонники блокируют выезды из Шевченковского райсуда Киева и требуют изменить адрес ареста.

Прямую трансляцию с места событий ведет “Pavlovsky News”.

Его сторонники заявили, что дают судьям время для изменения адреса места нахождения на домашнем аресте. Угрожают, что иначе они заблокируют оба входа в суд, войдут внутрь и там забаррикадируются.

Стерненко идет к Венедиктовой

После избрания меры пресечения Стерненко заявил о том, что собирается нанести визит Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. С ним для поддержки пойдут другие протестующие.

Стерненко пояснил, что вместе с адвокатами хочет услышать объяснения от Венедиктовой о том, как выполнить решение суда.

Как сообщал “источник”, 15 июня возле Шевченковского суда, где рассматривали дело Стерненко, произошли массовые столкновения.