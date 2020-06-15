Остановился транспорт, затопило улицы: Киев “парализовал” сильный ливень, фото и видео

В Киеве в понедельник, 15 июня, прошел сильный ливень, который сопровождался сильными порывами ветра.

Как сообщается на Facebook-странице “Киев Оперативный”, на улице Олеговской, 36, на припаркованные автомобили упало дерево.

В одной из машин в середине находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить из авто.

Сильный ливень в Киеве продолжался примерно 20 минут. В дальнейшем дождь ослаб, но не прекратился.

Как видно на фото и видео, которыми в соцсетях делятся очевидцы, на Подоле также много поваленных деревьев, а проезжая часть дороги залита водой.

Как сообщал “источник”, в Днепре во второй половине дня в пятницу, 12 июня, пошел сильный дождь с грозой, за несколько минут улицы города превратились в реки.

Кроме того, 13 и 14 июня – в Одесской области прошел мощный ливень, который наделал много бед в селах Ренийского района и в самом городе Рени. В результате проливных дождей затопило улицы и частные домохозяйства населенных пунктов.