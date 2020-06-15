Хотят наказывать СМИ за свои переписки: Рабинович высказался против скандального проекта 3605

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №3605 предусматривает наказание журналистов за публикацию фото, видео, переписок или других фактов из жизни представителей власти, что может быть трактовано как ограничение свободы слова.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович.

Политик напомнил, что законопроект появился после того, как журналистыопубликовали переписку депутата Богдана Яременко “с проституткой”, которую он вел во время пленарного заседания в сессионном зале.

“Тут же представители пропрезидентской фракции внесли в сессионный зал законопроект №3605, которым предполагается уголовная ответственность за фиксацию переписки парламентариев”, – обратил внимание Вадим Рабинович.

“Считаю, что этот закон “слуги” подали только потому, что журналисты показали, как их депутаты переписывались с проститутками прямо в сессионном зале Верховной Рады. Это получило широкую огласку и резонанс, – и теперь “слуги” считают такие действия представителей СМИ преступлением”, – возмутился политик.

“Да этот законопроект сам по себе является преступлением! Считаю, что морально “слуги” не имели права его подавать в парламент, а Верховная Рада – не имеет права его рассматривать”, – призвал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За життя” подчеркнул, что его “просто печалит факт превращения “слуг народа” в бояр, с которых еще и спрашивать нельзя!”

Ранее, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций, сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович попросил Верховную Раду “рассмотреть возможность снятия законопроекта №3605 с повестки дня, а “слуг” – подумать над своим моральным обликом.

“Лучше не пишите проституткам, тогда и не нужно будет затыкать рот журналистам или ограничивать свободу слова”, – призвал парламентарий.