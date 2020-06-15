Украинский футболист претендует на звание лучшего в Европе

Полузащитник киевского “Динамо” и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили стал одним из претендентов на премию Golden Boy, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщается на сайте Tuttosport.

Вручение премии состоится в конце года. На награду также претендуют такие известные футболисты, как Ансу Фати (“Барселона”), Тете (“Шахтер”), Фил Фоден (“Манчестер Сити”), Мэйсон Гринвуд (“Манчестер Юнайтед”), Каллум Хадсон-Одои (“Челси”), Габриэл Мартинелли (“Арсенал”), Рейньер, Родриго (оба – “Реал”), Джейдон Санчо (“Боруссия” Дортмунд) и другие.

19-летний Цитаишвили является воспитанником “Динамо”. Всего за первую команду он провел 15 матчей и отдал две результативные передачи. В 2019 году хавбек в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили пригрозил уходом из “Динамо”.