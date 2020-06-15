Вдвое больше: Украина установила неожиданный антирекорд по коронавирусу, инфографика

За месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое. По состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрировано уже 901 летальный случай.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Сообщается, что показатель смертности от коронавируса в Украине – 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. Среди умерших преобладают мужчины – 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).

Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрирован в таких областях:

Ивано-Франковской (5,4%);

Кировоградской (5,3%);

Полтавской (4,7%);

Черновицкой (4,3%);

Черкасской (3,7%);

Львовской (3,6%).

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

89% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика.

Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%).

Среди умерших медиков преобладали женщины – 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации до смерти – 9 дней.

Как сообщал “источник”, максимальное количество заболевших коронавирусом на данное время был зафиксирован 13 июня, когда за предыдущие сутки подтвердилось 753 диагноза COVID-19.