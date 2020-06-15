Центр Киева “ушел” под воду после мощного ливня: впечатляющие видео

В центре Киева прошел сильный ливень, дождь попросту затопил дороги столицы.

“источник” публикует видео потопа.

В начале дня дня ничего не предвещало ухудшение погодных условий, но чуть позже небо резко затянуло тучами и начался сильный ливень.

Он поливал дороги примерно 20 минут. В дальнейшем дождь ослаб, но не прекратился.

На видео видно, что реки воды плывут киевскими улицами, в некоторых местах в них утопают колеса машин.

Автор видео – Татьяна Гончарова

Напомним, в Днепре во второй половине дня в пятницу, 12 июня, пошел сильный дождь с грозой, за несколько минут улицы города превратились в реки.

Также, на прошлых выходных – 13 и 14 июня – в Одесской области прошел мощный ливень, который наделал много бед в селах Ренийского района и в самом городе Рени. В результате проливных дождей затопило улицы и частные домохозяйства населенных пунктов.