ВСУ ликвидировали склад боеприпасов боевиков на Донбассе: зрелищное видео

Несмотря на договоренности о режиме прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, российские оккупанты регулярно их нарушают, заставляя украинских защитников открывать огонь в ответ. Так, недавно бойцы ВСУ провели блестящую операцию и одним точным ударом уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Об этом сообщили на странице 24 ОМБр имени короля Даниила, добавив яркое видео важной победы украинских защитников.

Бойцы показали, как должнен выглядеть адекватный ответ оккупантам.

“Несмотря на значительные потери, которые враг несет в полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила, он продолжает осуществлять обстрелы позиций наших бойцов. Королевские пехотинцы обнаружили место сосредоточения вражеских боеприпасов на одной из позиций, которые оккупанты свозили туда в течение нескольких суток. Благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады, данный склад удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств “, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в оккупированном боевиками Донецке произошел мощный взрыв, по информации украинских военнослужащих, там взорвался склад с российскими боеприпасами.

Также в сети показали феерическое видео, как горел взорванный бойцами ВСУ склад боеприпасов боевиков на Донбассе.