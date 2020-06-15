Футболист “Карпат” с диагнозом коронавирус прогулялся по Львову без маски: фото

Защитник “Карпат” Владислав Дубинчак, у которого ранее был диагностирован коронавирус, прогулялся по Львову без маски.

Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

Так, в эфире программы было показано фото, на котором видно, как футболист прогуливается по Львову. В комментарии к этому снимку ведущий Сергей Болотников отметил, что особого криминала в действиях футболиста нет, ведь положительный тест на коронавирус тот сдал еще 17 дней назад. Тем не менее, он отметил, что с того времени не появлялось официальной информации от кого-либо относительно того, что Дубинчак сдавал повторный тест на Covid-19 и его результат оказался отрицательным.

Скриншот видео

Ранее “источник” сообщал, что украинский клуб столкнулся с огромными проблемами из-за коронавируса.