Украина стремится к полному восстановлению действия украинского законодательства на всей территории Донецкой и Луганской областей – итоги заседания ТКГ

Украинская делегация подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

Об этом шла речь на продолжении заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в понедельник, 15 июня, сообщает Офис Президента Украины

Сегодня были обсуждены и подведены итоги работы социально-экономической группы.

Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений.

Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей. Крайне важным Украина считает водоснабжение потребителей Луганской области.

Украинская делегация подчеркнула, что для Украины вопрос экологии является важным, и подтвердила готовность обсуждать эту проблематику во время последующих консультаций социально-экономической группы.

В конце работы гуманитарной группы украинская сторона снова инициировала проведение внеочередного заседания этой группы. Представитель ОБСЕ поддержал предложение Украины.

Также в рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны – это Украина, Россия и ОБСЕ.

Напомним, 10 июня началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Тогда по предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау был объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня. 10 июня был обсужден ряд вопросов в рамках работы безопасности, политической и гуманитарной групп ТКГ.