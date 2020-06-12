Суд над Стерненко: на улице произошли стычки с силовиками, фото

Возле здания Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения бывшему лидеру одесского отделения “Правого сектора” Сергею Стерненко, произошли столкновения сторонников активиста с силовиками.

Об этом написал в Facebook пользователь соцсети Роман Петушков.

Он разместил соответствующие фото.

“Под судом над Стерненко становится все жарче. Спецназовцы оттеснили силой людей от входа, часть заблокирована в вестибюле суда. На само заседание никого не пускают“, – говорится в подписи под фото.

На кадрах видно, что возле здания суда сторонники Стерненко подожгли петарду, силовики пытаются оттеснить их от входа в здание суда.

По данным СМИ, около здания суда находится около 300 сторонников Стерненко.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и умер.

Как сообщал “источник”, 11 июня Сергею Стерненко, который ранее нанес смертельное ранение одному из напавших на него грабителей, сообщили о подозрении по двум статьям.