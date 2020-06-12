Как спастись от жары и избежать ожогов: главные советы

В Украине сейчас очень жаркая погода, потому надо помнить о некоторых правилах, чтобы не получить тепловой удар.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Из-за сильной жары, которая превышает +30 градусов, нельзя находится долго на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов.
Как избежать ожогов и перегревания
- Осторожно с загаром. Надо использовать крем с SPF не менее 30, наносить его за 30 минут перед выходом на улицу. Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла влияя таким образом на способность вашего организма к охлаждению и обезвоживает его.
Ищите средства защиты от солнца с пометкой “широкий спектр” или “защита UVA/UVB” на этикетке – такие продукты действуют лучше. Применяйте их повторно согласно инструкции на этикетке.
- Осторожно около водоемов. Там получить ожог гораздо легче.
- Одежда. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару.
- Вода. Пейте больше воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Нужно пить постоянно маленькими порциями.
Посоветуйтесь с вашим врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть противопоказания по состоянию здоровья.
- Избегайте кофе и алкоголя. В жару не стоит употреблять напитки, которые содержат кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Также не рекомендуется пить сильно холодные напитки.
Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.
- Прохладный душ. Он лучше всего взбодрит вас и наполнит энергией. Вентиляторы не эффективны при критической отметке температуры воздуха. Используйте кухонную плиту и духовку как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме.
- Не ешьте жирную пищу. Избегайте горячей и тяжелой пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела.
- Уменьшите спортивные занятия. Уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость.
Также напомним, что в жару категорически нельзя оставлять младенцев, детей и животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами. Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли.
Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени.
Как сообщал “источник”, запоздалое лето в Киеве уже успело отметится двумя температурными рекордами.