Как спастись от жары и избежать ожогов: главные советы

В Украине сейчас очень жаркая погода, потому надо помнить о некоторых правилах, чтобы не получить тепловой удар.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Из-за сильной жары, которая превышает +30 градусов, нельзя находится долго на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов.

Как избежать ожогов и перегревания

Осторожно с загаром. Надо использовать крем с SPF не менее 30, наносить его за 30 минут перед выходом на улицу. Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла влияя таким образом на способность вашего организма к охлаждению и обезвоживает его.

Ищите средства защиты от солнца с пометкой “широкий спектр” или “защита UVA/UVB” на этикетке – такие продукты действуют лучше. Применяйте их повторно согласно инструкции на этикетке.

Осторожно около водоемов. Там получить ожог гораздо легче.

Там получить ожог гораздо легче. Одежда. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару.

Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару. Вода. Пейте больше воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Нужно пить постоянно маленькими порциями.

Посоветуйтесь с вашим врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть противопоказания по состоянию здоровья.

Избегайте кофе и алкоголя. В жару не стоит употреблять напитки, которые содержат кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Также не рекомендуется пить сильно холодные напитки.

Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.

Прохладный душ. Он лучше всего взбодрит вас и наполнит энергией. Вентиляторы не эффективны при критической отметке температуры воздуха. Используйте кухонную плиту и духовку как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме.

Он лучше всего взбодрит вас и наполнит энергией. Вентиляторы не эффективны при критической отметке температуры воздуха. Используйте кухонную плиту и духовку как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Не ешьте жирную пищу. Избегайте горячей и тяжелой пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела.

Избегайте горячей и тяжелой пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела. Уменьшите спортивные занятия. Уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость.

Также напомним, что в жару категорически нельзя оставлять младенцев, детей и животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами. Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли.

Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени.

Как сообщал “источник”, запоздалое лето в Киеве уже успело отметится двумя температурными рекордами.