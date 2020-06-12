Когда и где в Украине спадет жара: синоптик дала “грозовой” прогноз на выходные

На выходных, 13-14 июня, в Украине будут идти периодические дожди и грозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

“В субботу западные дожди уже продвинутся постепенно дальше по нашей территории, а в воскресенье неустойчивая атмосфера охватит большинство украинских областей”, – отметила она.

Но на востоке осадков не предвидится. В остальных областях могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей.

Температура от +30…+36 градусов опустится до +20…+25 градусов. 13 июня жара еще удержится (+30…+35 градусов, на Западе +25…+29 градусов). 14 июня постепенно температура будет падать (+23…+29 градусов, на Востоке +28…+33 градуса).

В Киеве в субботу еще будет +30…+32 градуса за Цельсием, но вечером ожидается дождь с грозой. В воскресенье в столице пройдут периодические грозовые дожди и жара ослабнет до +25…+27 градусов.

Как сообщал “источник”, запоздалое лето в Киеве уже успело отметится двумя температурными рекордами.