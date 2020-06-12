Коронавирус у жены Зеленского: врач оценила шансы заражения ее близких

Врач Евгения Менжулина рассказала насколько вероятно, что коронавирус обнаружат у людей из ближайшего окружения жены президента Украины Елены Зеленской, которая заболела COVID-19.

Об этом врач заявила в прямом эфире источник TV.

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“Какие шансы, что заразится ближайшее окружение госпожи Елены? Я не хочу комментировать этот вопрос в разрезе окружения первой леди страны. Что касается контагиозности коронавирусной инфекции, то это достаточно контагиозная инфекция, поскольку она имеет пути передачи и бытовые, и воздушно-капельные” , – рассказала Менжулина.

Она обратила внимание, что риски при тесном контакте с лицом, которое болеет – очень высокие.

“И мы знаем, что целые семьи находятся в условиях стационара. Но мы также знаем случаи, когда один член семьи заболел, иногда болезнь перетекает в тяжелой форме, а другие члены семьи остаются здоровыми и у них даже ретроспективно нет никаких показателей этого инфекционного заболевания”, – сказала врач.