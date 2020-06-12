Племянница Софии Ротару рассказала, во сколько обошлась свадьба и что дарили гости

Украинская певица Sonya Kay, племянница Софии Ротару, планировала пышно отпраздновать свадьбу с бюджетом в 100 тысяч долларов. Но из-за смерти отца громкую вечеринку пришлось отменить. Церемония росписи прошла скромно, в присутствии самых близких людей.

Тихая свадьба состоялась 7 июня в одном из отелей Киева. На торжество было потрачено значительно меньше средств, чем планировалось. “Свадьба нам обошлась где-то раз в шесть меньше, чем планировалось изначально. Всеми финансами занимается муж, сколько потратили – точно не знаю”, – рассказала Соня в интервью “КП” в Украине”.

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

На церемонии было всего 14 человек, среди которых и знаменитая тетя. Гости дарили молодоженам деньги, цветы и принадлежности для дома.

“Больше всего запомнилось то, что нам подарили деньги. Нам было очень приятно. Мы молодая семья, нам еще предстоит многое сделать. Также нам подарили всякие безделушки для дома – постельное белье, посуду, халаты. И много цветов. Все стандартно”, – поделилась певица.

Известно, что супруг Сони, хоккеист Олег Петров, родом из России. Молодой человек играет за сборную Украины, а также за украинскую команду ХК “Днепр” в Херсоне.

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Соня и Олег познакомились в Киеве на вечеринке общих друзей. Спустя пять месяцев отношений спортсмен сделал артистке предложение и она ответила согласием. В минувшее воскресенье влюбленные вступили в законный брак.