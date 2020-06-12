Племянница Софии Ротару рассказала, во сколько обошлась свадьба и что дарили гости

Украинская певица Sonya Kay, племянница Софии Ротару, планировала пышно отпраздновать свадьбу с бюджетом в 100 тысяч долларов. Но из-за смерти отца громкую вечеринку пришлось отменить. Церемония росписи прошла скромно, в присутствии самых близких людей.
Тихая свадьба состоялась 7 июня в одном из отелей Киева. На торжество было потрачено значительно меньше средств, чем планировалось. “Свадьба нам обошлась где-то раз в шесть меньше, чем планировалось изначально. Всеми финансами занимается муж, сколько потратили – точно не знаю”, – рассказала Соня в интервью “КП” в Украине”.
На церемонии было всего 14 человек, среди которых и знаменитая тетя. Гости дарили молодоженам деньги, цветы и принадлежности для дома.
“Больше всего запомнилось то, что нам подарили деньги. Нам было очень приятно. Мы молодая семья, нам еще предстоит многое сделать. Также нам подарили всякие безделушки для дома – постельное белье, посуду, халаты. И много цветов. Все стандартно”, – поделилась певица.
Известно, что супруг Сони, хоккеист Олег Петров, родом из России. Молодой человек играет за сборную Украины, а также за украинскую команду ХК “Днепр” в Херсоне.
Соня и Олег познакомились в Киеве на вечеринке общих друзей. Спустя пять месяцев отношений спортсмен сделал артистке предложение и она ответила согласием. В минувшее воскресенье влюбленные вступили в законный брак.
- Напомним, отец певицы, черновицкий бизнесмен Сергей Хлябич, скончался утром 24 марта. Первой о смерти родственника сообщила украинская певица София Ротару.
- Спустя две недели после трагедии Sonya Kay прокомментировала утрату в семье. Певица опубликовала фото родного человека, отметив, что он был “самым лучшим папой на свете”.