Украинец поймал рыбу размером в человеческий рост: фото

В селе Кудашево Черкасской области мужчина поймал очень большую рыбу длиной в человеческий рост.

Фото Александр Гунько опубликовал в Facebook-сообществе “Рыболов-любитель Криворожья“.

Отвечая на вопрос в комментариях он написал, что вес рыбы составил – 15,167, это действительно очень много.

“Оставил или отпустил“, “Не верю“, “На Кудашево ? Что то не помню что бы там такие были. С какой стороны поймал?“, “Местность больше на парк Гагарина похожа“, “А поймал на чё на палку которая рядом лежит“, – пишут в комментариях.

Как сообщал “источник”, ранее в России поймали гигантскую рыбу, которую пришлось доставать экскаватором.

Напомним, что рыбак из города Днепр Александр Громадский поймал огромного сома весом 51 кг. Сом был пойман днем на глубине около 6-7 метров.