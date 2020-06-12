ГПСУ: Гуманитарные коридоры на Донбассе остаются заблокированы НВФ

Как сообщалось, с 10 июня частично восстановлено пропуск лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Сегодня, по состоянию на 11.00, к указанным контрольных пунктов въезда-выезда продолжили прибывать люди, которым необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины для решения проблем социально-гуманитарного характера. В КПВВ «Марьинка» ожидают пересечения 2 автомобиля и десять пешеходов, а перед КПВВ «Станица Луганская» находятся более 20 человек.

Отметим, что с начала восстановления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами.

Добавим, двое граждан, которые последовали вчера в сторону временно оккупированного Донецка на контролируемую территорию, не вернулись, как и перед этим еще четыре женщины. Подтверждения, что эти граждане попали на оккупированную территорию, пока нет. Однако, по их словам было известно, что они собирались находиться перед позициями оккупантов, пока не решат вопрос об их пропуск на ВОТ

Пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на контролируемую территорию Украины.