В Киеве приняли неожиданное решение про сдачу ВНО

Внешнее независимое оценивание выпускники столичных школ могут не проходить в этом году.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко на своей странице в соцсети.

“Город приняло решение о необязательное прохождения ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины”, – написал он.

Он подчеркнул, что столичная власть имеет право принимать такое решение. Городской глава объяснил это заботой о здоровье и безопасности детей и педагогов.

Но в Министерстве образования и науки подчеркнули, что ни министерство, ни местные органы исполнительной власти не могут освобождать учащихся от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания.

В министерстве отметили, что приказ Департамента образования и науки Киева по необязательному прохождению ВНО не подлежит исполнению.

При этом в МОН активно готовятся к проведению тестирования.

Как сообщал “источник”, в пособии по украинскому языку и литературе для подготовки к ВНО заметили странные рекомендации для учащихся, которые могут навредить их психике.